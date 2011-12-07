Татарстанские предприниматели получат бесплатную консультацию на Дне открытых дверей

День открытых дверей для предпринимателей пройдет 15 июля, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

В этот день представители бизнеса смогут обратиться к специалистам Роспотребнадзора и задать вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности. Бесплатные консультации будут проводиться в Казани с 14.00 до 16.00 по адресам: ул. Большая Красная, 30 и ул. Сеченова, 13а, сообщили в ведомстве. Записаться на прием можно 13 и 14 июля с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 до 12.45) по телефонам: +7 (843) 238-60-62, +7 (843) 238-36-32.