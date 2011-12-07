Увидите слетка - осторожно проходите мимо!

На днях случайно встретилась с необычным вороненком. Он сидел на металлическом заборчике у дома, провожая каждого прохожего зорким взглядом. Кто-то проходил мимо, кто-то притормаживал, рассматривая птичку, а кто-то подходил совсем близко. Но вороненок улетать не спешил.

Достала смартфон, чтобы сфотографировать этого смельчака. Вороненок спокойно позировал, как будто всю жизнь работал моделью. И даже дал себя погладить по шейке. Кто-то предположил, что он домашний и вылетел погулять. А один мужчина предостерег: «Поосторожней с ним! Вороны всей стаей могут налететь, чтобы спасти своего сородича!». Но ворон поблизости не заметила. Теперь я понимаю, мне просто повезло. Для меня и других прохожих эта встреча могла завершиться серьезными неприятностями.

Насколько такая ситуация типична для поведения ворон? На самом ли деле, приближаясь к птенцу, человек подвергает себя реальному риску? За разъяснениями мы обратились к заведующему кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья, профессору, доктору биологических наук КФУ, председателю Казанского отделения Союза охраны птиц России Ильгизару Рахимову. Как рассказал Ильгизар Ильясович, этот вороненок — слеток, то есть птенец, который недавно слетел с гнезда и только-только начинает самостоятельно осваивать мир. Птенцы — они любопытные, непуганые, поэтому могут близко подпустить человека.

Вороны-родители продолжают заботиться о слетках: кормят их, опекают. Если взрослых птиц рядом не было, значит, птенец далековато отлетел от своего гнезда. Будь родители где-то поблизости, они бы не допустили, чтобы к их детенышу кто-то подошел. Вороны своих детей не бросают. Они птенцов защищают, да еще как! Могут всей стаей броситься на помощь сородичу и отбивать его от всего, что, по их мнению, представляет угрозу малышу. И можно точно сказать: обидчику вороненка не поздоровится.

Поэтому, если вы вдруг заметили одинокого птенца, не подходите близко, не пытайтесь из жалости взять его на руки! Помните, его родители где-то рядом, защищая свое потомство, они могут нанести серьезные раны.