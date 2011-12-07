В Казани детей научат китайской каллиграфии прямо в городском парке

В предстоящее воскресенье, 12 июля, в амфитеатре парка им. Урицкого состоится природоохранный мастер-класс для детей от 4 до 8 лет «Сажаем растения». Начало - в 14.00.

А часом позже, в 15.00, здесь же пройдет мастер-класс по китайской каллиграфии. Приглашаются дети в возрасте от 5 до 8 лет. Примечательно, что все необходимые материалы для творчества любознательным малышам предоставят на месте, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Для участия необходимо заполнить форму регистрации на инстаграмм-странице детского клуба «Кот Лимон».