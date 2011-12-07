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В Казани по итогам второго квартала текущего года стали чаще покупать подержанные автомобили премиум-класса

Спрос на машины возраста 3-5 лет увеличился на 44%, по сравнению с предыдущим кварталом и на 26% относительно того же периода 2019 г.

Проводивший исследование аналитический центр портала Авито Авто также заявил о том, что средняя стоимость б/у авто дорогих марок составила в среднем 3 551 000 рублей. Это на 27% больше, чем год назад и на 13% больше, чем в предыдущем квартале. Исследование затронуло показатели относительно таких марок, как Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

Стоит отметить, что в Казани наиболее высокие стоимостные показатели продаваемых через сайт объявлений преимум-автомобилей (3551 тыс. рублей). Впереди столицы Татарстана лишь Москва (3 769 тыс.) и Ижевск (3 577 тыс.).

КВ
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