В Казани по итогам второго квартала текущего года стали чаще покупать подержанные автомобили премиум-класса

Проводивший исследование аналитический центр портала Авито Авто также заявил о том, что средняя стоимость б/у авто дорогих марок составила в среднем 3 551 000 рублей. Это на 27% больше, чем год назад и на 13% больше, чем в предыдущем квартале. Исследование затронуло показатели относительно таких марок, как Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

Стоит отметить, что в Казани наиболее высокие стоимостные показатели продаваемых через сайт объявлений преимум-автомобилей (3551 тыс. рублей). Впереди столицы Татарстана лишь Москва (3 769 тыс.) и Ижевск (3 577 тыс.).