В ПФО началась регистрация на Молодежный форум «iВолга 2020», сообщают организаторы.

«Форум „iВолга“ в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 24 по 28 августа. На платформе сайта будут реализованы образовательная и культурно-досуговая программы, а также конкурс грантов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и конкурс проектов Росмолодежи. Грантовый фонд окружного конкурса проектов в этом году составит более 10 млн. рублей», — уточняется в сообщении.

В форуме могут участвовать молодые люди от 16 до 35 лет. Для этого необходимо подать заявку до 20 июля через личный кабинет в АИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/46965, а после отбора участник получит доступ к активностям Форума и право участвовать в окружном конкурсе проектов.

В рамках форума будет организована образовательная программа (лекции, тренинги, семинары и встречи с почетными гостями) по четырем направлениям: «Наша Победа», «Территория для жизни», «Мой бизнес», «Наука и цифровые технологии».

9 июля в 13.00 (мск) в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/samaroblast пройдет прямой эфир с представителями дирекции Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» Кристиной Гнатюк и Олесей Мокеевой, которые подробнее расскажут о форуме и ответят на вопросы будущих участников.