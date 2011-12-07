В РТ действие налоговых льгот на имущество для технопарков хотят продлить до 2024 года

В ходе заседания комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам было предложено продлить действие налоговых льгот по имуществу индустриальных парков и технопарков до января 2024 года. В данный момент законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения.

По словам заместителя председателя комитета Камиля Нугаева, «проект направлен на продление действия льготной налоговой ставки по налогу на имущество организаций в размере 0,5% до 1 января 2024 года». В существующей редакции закона «О налоге на имущество организаций» срок действия налоговых льгот заканчивается 1 января 2021 года.

В 2018 году сумма льгот по данной категории составила 235 млн рублей, данные 2019 года еще анализируются.