В Волжско-Камский заповедник вернулись бобры

Директор Волжско-Камского заповедника Юрий Горшков рассказал, что благодаря программе реконструкции вернулись бобры. 80 обитателями Раифского участка заповедника построено уже 40 плотин, сообщает ИА «Татар-информ».

По словам Горшкова, «бобры — это лесные мелиораторы», которых вернули в заповедник с целью выполнения их миссии. С помощью возведенных ими плотин они способны задерживать твердый сток, смываемый с полей в период снеготаяния, тем самым сдерживать темп заиливания и обмеления озер и рек.

Работы по возвращению бобров начались в Татарстане в 1949 году. Сейчас их насчитывают порядка 16 тысяч.