Замдиректора музея-заповедника «Остров-Град Свияжск» подозревают в мошенничестве.

Сообщается, что два года назад на сумму 10,6 млн рублей была заключена сделка между заместителем директора музея-заповедника и министерством культуры Татарстана на поставку реставрационного оборудования.

Позже выяснилось, что после их доставки, бизнесмен составил липовые накладные – на те оборудования, что были по факту намного дешевле заявленных. Также выяснилось, что в нарушении госконтракта, после подписания накладной оборудование поставлялось частями без фактической приемки и проверки на соответствие техзаданию и заказ-спецификации.

Так, музею-заповеднику и государству был причинен ущерб на сумму свыше миллиона рублей. Сейчас в отношении 41-летнего заместителя директора «Остров-Град Свияжск» возбуждены уголовные дела по двум статьям – 285 УК РФ и 159 УК РФ.