Озеро в Боровом-Матюшино пострадало от рук подписчиков казанского блогера

На этой неделе в социальной сети Instagram разыгрался скандал вокруг искусственного озера в поселке Боровое-Матюшино. Берега пруда оказались вытоптаны, растения поломаны, а доступ к пруду ограничен. Об этом стало известно из нескольких публикаций сочувствующих граждан.

«Полюбуйтесь результатами визита @kazan_interesnaya и ее последователей. Варвары натуральные. Просто уничтожили красивое место, которое создавалось годами, за 24 часа», — написал в своем посте с фото нанесенного ущерба Азат Габидуллин (@azat166).

Два дня назад блогер Русина Семененко (@kazan_interesnaya, 31,4 тысячи подписчиков) опубликовала в своих Stories координаты живописного рукотворного пруда с кувшинками, окруженного плакучими ивами. Дополнительное внимание к озеру привлекло сообщество ВКонтакте «Казань. Куда пойти?» (511 тысяч подписчиков), в котором фотографии водоема увидело 44 тысячи человек.

«Не могу точно сказать, кто его создал. Знал об этом месте ограниченный круг людей. Кто-то прочухал, выложил координаты в сети, туда рванулась толпа. Со слов других, люди начали фоткаться, купаться, рвать кувшинки», — рассказал «Казанским ведомостям» гид по Казани Алмаз Гараев (@kazan_zabroshennaya).

На пост с выводами о ситуации в аккаунте другого знатока интересных мест Елены Вишни (@vishna_kazan) Русина ответила своеобразно: «А вы я так понимаю решили на моём имени поймать хайп и наживу, как ваш муж выражается! Так себе перспектива у вас стать крутым блогером, Елена😉 очерняя других, не побелеешь сам! И можете мне не объяснять благие намерения» (орфография и пунктуация сохранены).

По сообщениям в соцсетях, на данный момент доступ к озеру ограничен силами местных жителей. Аналогичная история произошла в Казани в 2017 году с кладбищем самолетов возле Международного аэропорта «Казань».