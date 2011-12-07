Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Озеро в Боровом-Матюшино пострадало от рук подписчиков казанского блогера

После публикации координатов пруда с кувшинками горожане ринулись в уединенное место.

На этой неделе в социальной сети Instagram разыгрался скандал вокруг искусственного озера в поселке Боровое-Матюшино. Берега пруда оказались вытоптаны, растения поломаны, а доступ к пруду ограничен. Об этом стало известно из нескольких публикаций сочувствующих граждан. 

«Полюбуйтесь результатами визита @kazan_interesnaya и ее последователей. Варвары натуральные. Просто уничтожили красивое место, которое создавалось годами, за 24 часа», — написал в своем посте с фото нанесенного ущерба Азат Габидуллин (@azat166). 

Два дня назад блогер Русина Семененко (@kazan_interesnaya, 31,4 тысячи подписчиков) опубликовала в своих Stories координаты живописного рукотворного пруда с кувшинками, окруженного плакучими ивами. Дополнительное внимание к озеру привлекло сообщество ВКонтакте «Казань. Куда пойти?» (511 тысяч подписчиков), в котором фотографии водоема увидело 44 тысячи человек. 

«Не могу точно сказать, кто его создал. Знал об этом месте ограниченный круг людей. Кто-то прочухал, выложил координаты в сети, туда рванулась толпа. Со слов других, люди начали фоткаться, купаться, рвать кувшинки», — рассказал «Казанским ведомостям» гид по Казани Алмаз Гараев (@kazan_zabroshennaya).  

На пост с выводами о ситуации в аккаунте другого знатока интересных мест Елены Вишни (@vishna_kazan) Русина ответила своеобразно: «А вы я так понимаю решили на моём имени поймать хайп и наживу, как ваш муж выражается! Так себе перспектива у вас стать крутым блогером, Елена😉 очерняя других, не побелеешь сам! И можете мне не объяснять благие намерения» (орфография и пунктуация сохранены). 

По сообщениям в соцсетях, на данный момент доступ к озеру ограничен силами местных жителей. Аналогичная история произошла в Казани в 2017 году с кладбищем самолетов возле Международного аэропорта «Казань».

КВ
Лента новостей