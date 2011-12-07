С 1 июля в России выплачиваются два новых пособия для поддержки семей с детьми

На самые частые вопросы отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Пособие для будущих мам

— Все ли будущие мамы могут претендовать на ежемесячные выплаты?

— Пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Здесь важным моментом является то, что беременная женщина должна подтверждать свой статус на периодах с 10 — 14, с 18 — 22 и с 30 — 32 недели беременности. Связано это с тем, что изменение статуса, естественно влияет на факт выплаты. Выплата может быть приостановлена, либо возобновлена при поступлении подтверждающей информации в Пенсионный фонд из Фонда социального страхования.

На какой период назначается выплата?

— Ежемесячное пособие выплачивается с месяца постановки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов.

— А если беременная встала на учет в ранние сроки, но еще до 1 июля, сможет ли она получить выплату?

— Да, она тоже можете подать заявление, начиная с 1 июля. Пособие в таком случае будет назначаться с месяца обращения за пособием и выплачиваться до родов.

— Раньше пособие получали только работающие женщины. Будут ли с 1 июля получать те, кто по каким-то причинам не работает?

— Да, женщина, которая не работает в момент обращения за пособием, тоже может его получать, если соблюдено правило нулевого дохода. То есть, в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи был заработок или объективные причины его отсутствия.

Пособие для одиноких родителей

— Кому положено ежемесячное пособие для одиноких родителей?

— Ежемесячное пособие предоставляется одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно, если доход в семье — меньше одного прожиточного минимума.

Выплата назначается:

— единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери) или законному представителю, в случае, если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с их смертью;

— родителям и законным представителям ребенка, в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем.

Уплата или неуплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт судебного решения о назначении алиментов.

При назначении выплаты применяется комплексная оценка нуждаемости.

— Если в семье несколько детей, ежемесячная выплата положена на каждого ребенка?

— Пособие выплачивается на каждого ребенка указанной возрастной категории, в отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем.

Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению.

— Распространяется ли выплата на детей, оставшихся без обоих родителей?

— Да. Выплата распространяется на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (попечитель), но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении.

Для назначения пособия опекунам нужно лично подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства.

— Куда обращаться за выплатами?

— Можно обратиться дистанционно онлайн — через портал госуслуг. Также можно подать заявление в клиентские службы Пенсионного фонда.



