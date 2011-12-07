«Я не татарка, а татарстанка»: в республике запустят татарский мерч

В Татарстане запустят коллекцию современной татарской одежды. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказала автор проекта по исследованию татарской моды Your Yool Татьяна Черногузова.

Часть костюмов была уже представлена в фэшн-фильме «Юха», режиссером которого также стала Черногузова. Для его съемок она вместе с командой разработала около 30 татарских нарядов. По ее словам, представленные образы сочетают в себе прошлое и настоящее татарского народа.

На данный момент современная татарская мода плохо представлена на рынке, но имеет большой потенциал и возможности для активной популяризации и продвижения, отметила девушка. Создавая фильм, Черногузова изучила множество исторических и литературных книг об истории, мифах и легендах татарского народа.

«Я рассуждала не с точки зрения национальной принадлежности. Понятно, что татары — нация, но я татарстанка. Я родилась и живу всю жизнь в Татарстане, и очень сложно отделить себя от татарской культуры. Становясь старше, когда ты начинаешь выезжать куда-то, ты понимаешь, что ты не сколько из России, сколько из Татарстана», — сказала Черногузова.

Одним из шагов по продвижению татарских костюмов стал фэшн-фильм Черногузовой «Юха», в основе которого лежит сюжет татаркой сказки «Су Анасы». Также для поддержки картины был создан мерч — одежда, посвященная фильму. Предполагается, что именно она станет базой для создания будущей коллекции.

Сейчас работа номинирована на различные международные фестивали, а ее премьерный показ прошел накануне в Национальной библиотеке Татарстана.