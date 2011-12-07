Казанский военно-исторический клуб «Витязь» участвует в фестивале реконструкции «Покровский рубеж»

Ежегодный военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж» проходит в Свердловской области, у деревни Кислянка. Это один из первых реконструкторских фестивалей, который пройдет после постепенного снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Военно-исторический клуб «Витязь», много лет работающий на базе Национального музея РТ, примет участие в реконструкции событий Гражданской войны на Урале и боев времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея РТ.