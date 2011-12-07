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Молодые российские архитекторы разрабатывают план развития Старо-Татарской слободы Казани

Старт проекту дали помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова и префект особой территории «Старый город» Роберт Гарипов.

В эти дни в Казани проходит проектный практикум, на котором студенты-архитекторы из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы разрабатывают мастер-план развития территории Старо-Татской слободы от озера Нижний Кабан, улицы Г.Тукая до улиц .Н. Назарбаева и Ф. Карима. 

Старт проекту дали помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова и префект особой территории «Старый город» Роберт Гарипов.

Как сообщается на сайте префектуры «Старый город», самые интересные, креативные идеи, предложенные будущими архитекторами и градостроителями, могут стать основой проекта благоустройства общественного пространства в исторической Старо-Татарской слободе Казани.

КВ
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