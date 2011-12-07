На международном форуме «Победа» представлены проекты музеев Татарстана

На Международном культурно-образовательном форуме «Победа» была представлены проекты Национального музея РТ и Музея-мемориала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Первое заседание форума прошло в формате онлайн. Специалисты музеев России, Белоруссии, Армении, Азербайджана обсудили тему «Экспозиция как главный инструмент коммуникации музея в освещении темы Великой Отечественной войны. Методы и технологии». Музейные проекты коллегам из разных стран представили Генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова и заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Александр Александров.

В рамках форума запланированы семинары, круглые столы, лекции, открытые уроки, которые проходят дистанционно, в формате zoom-конференций, и в формате оффлайн. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея РТ.