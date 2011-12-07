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Опрос: работающим на «удаленке» зарплату понижать нельзя

Об этом заявили 93% россиян.

93% опрошенных выразили мнение, что зарплату тем, кто работает на «удаленке», понижать нельзя. 91% респондентов отметили, что дистанционного работника к сверхурочной работе необходимо привлекать только с его согласия, и эта работа должна оплачиваться дополнительно. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Всего в опросе приняли участие 7210 человек из 83 регионов России. Результаты опроса говорят сами за себя. 92% опрошенных считают, что сотрудник, работающий дистанционно, должен иметь те же права, что и работник офиса.

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