Опрос: работающим на «удаленке» зарплату понижать нельзя

93% опрошенных выразили мнение, что зарплату тем, кто работает на «удаленке», понижать нельзя. 91% респондентов отметили, что дистанционного работника к сверхурочной работе необходимо привлекать только с его согласия, и эта работа должна оплачиваться дополнительно. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Всего в опросе приняли участие 7210 человек из 83 регионов России. Результаты опроса говорят сами за себя. 92% опрошенных считают, что сотрудник, работающий дистанционно, должен иметь те же права, что и работник офиса.