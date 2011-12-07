Стартовал конкурс блогеров на лучшее освещение Всероссийской переписи населения

Блогеры, ведущие свои страницы на любой из онлайн-площадок, или на собственном сайте, и не имеющие лицензию СМИ могут подать заявку на участие в конкурсе до 1 сентября на сайте strana2020.ru.

На конкурс принимаются планы проектов по темам: история переписи населения в России и мире, значение переписи для социального и экономического развития отдельного региона, города, района, села, новый цифровой формат предстоящей переписи, итоги переписи, их использование. Также каждый участник может предложить свою тему, связанную с переписью населения.

По информации медиаофиса Всероссийской переписи населения, победители конкурса будут объявлены 16 сентября. Оценка реализованных проектов и вручение призов состоится в декабре 2020 года.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Перепись пройдет с применением цифровых технологий. У россиян будет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг (gosuslugi.ru).

Также переписчики будут совершать обходы граждан по домам. Каждый переписчик будут снабжен планшетом со специальным программным обеспечением.

Еще перепись можно будет пройти на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров (МФЦ).