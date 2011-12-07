Врачи РКБ спасли казанца, который едва не умер от последствий COVID-19

Врачи РКБ спасли казанца, у которого внезапно открылось кровотечение после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает ИА «Татар-информ».

Мужчина провел в горбольнице № 7 около месяца. Все это время он лечился от коронавируса, болезнь протекала очень тяжело. В июле мужчину выписали, однако в августе он был на «скорой» доставлен в горбольницу № 18 с желудочным кровотечением.

Мужчину сразу же прооперировали, а через два дня кровотечение вновь открылось — опять операция и реанимация, через полтора дня инцидент повторился. В результате у мужчины развился тяжелый перитонит, образовалась перфорация — три огромных дырки из-за отмирания тканей в желудке.

По словам медиков, после перенесенной коронавирусной инфекции клетки в организме пациента перестали нормально функционировать, в результате — в желудке образовались острые язвы.

В крайне тяжелом состоянии мужчину доставили в хирургическое отделение РКБ, где его два часа оперировали.

По статистике, 90% пациентов с подобными осложнениями погибают, однако мужчину удалось спасти и скоро его выписывают домой.

За три месяца болезни казанец потерял 15 кг и получил 20 л донорской крови.