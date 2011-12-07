Пресс-служба КФУ: Ремонт в общежитии не связан с приездом журналистов 

Ремонт в общежитии КФУ на улице Пушкина не связан с приездом журналистов. Об этом «Ветру» сообщила пресс-служба университета.

«Журналистов там не ждем», — заявили представители университета.

В общежитии ведутся мелкие ремонтные работы в местах общего пользования. Рабочие на объекте с конца августа. В соцсетях появилась информация, что из-за журналистов студентов призывают вымыть коридоры, кухни и душевые комнаты.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что студентка общежития КФУ пожаловалась на тараканов, клопов и отсутствие горячей воды в общежитии