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Пресс-служба КФУ: Ремонт в общежитии не связан с приездом журналистов 

Студентов якобы призывали мыть коридоры, кухни и душевые. 

Ремонт в общежитии КФУ на улице Пушкина не связан с приездом журналистов. Об этом «Ветру» сообщила пресс-служба университета.

«Журналистов там не ждем», — заявили представители университета.

В общежитии ведутся мелкие ремонтные работы в местах общего пользования. Рабочие на объекте с конца августа. В соцсетях появилась информация, что из-за журналистов студентов призывают вымыть коридоры, кухни и душевые комнаты.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что студентка общежития КФУ пожаловалась на тараканов, клопов и отсутствие горячей воды в общежитии

КВ
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