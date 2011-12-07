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Спасатели Татарстана устроили мемориал погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Мемориал появился в здании Главного управления МЧС России по РТ.

Спасатели РТ почтили память погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева минутой молчания и возложением цветов. В фойе здания Главного управления МЧС России по РТ установили своеобразный мемориал главе спасательного ведомства России. Такие мемориалы установили во всех подразделениях республиканского главка МЧС России.

Благодаря Евгению Зиничеву в татарстанском подразделении МЧС была значительно обновлена материально-техническая составляющая, в подразделение продолжают поступать новейшие разработки военной отрасли и инструментарий для спасателей и пожарных. 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении звания Героя Российской Федерации (посмертно). 

Напомним, что в Норильске, спасая человека, погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Он приехал на учения по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, сообщили в министерстве. 

КВ
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