Спасатели Татарстана устроили мемориал погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Спасатели РТ почтили память погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева минутой молчания и возложением цветов. В фойе здания Главного управления МЧС России по РТ установили своеобразный мемориал главе спасательного ведомства России. Такие мемориалы установили во всех подразделениях республиканского главка МЧС России.

Благодаря Евгению Зиничеву в татарстанском подразделении МЧС была значительно обновлена материально-техническая составляющая, в подразделение продолжают поступать новейшие разработки военной отрасли и инструментарий для спасателей и пожарных.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Напомним, что в Норильске, спасая человека, погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Он приехал на учения по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, сообщили в министерстве.