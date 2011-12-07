В Казани демонтируют 29 незаконных киосков и ларьков

Власти Казани демонтируют 29 незаконно установленных киосков и ларьков. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии.

Под снос попали два киоска по ремонту обуви, пять торговых павильонов, 19 торговых объектов и один киоск. Со списком улиц, на которых демонтируют помещения, можно ознакомиться на сайте мэрии.

Добровольно убрать их владельцы могут с 10 по 14 сентября.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани приступили к сносу развлекательного комплекса «Ривьера».