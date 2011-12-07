В Татарстане из-за жары летом потребление электричества выросло на 15%

Потребление электроэнергии в Татарстане, по сравнению с прошлым годом, выросло на 15%. Об этом сообщает пресс-служба Регионального диспетчерского управления РТ.

«Увеличение потребления связано с температурным фактором — среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года была на пять градусов выше, чем в августе 2020 года», — говорится в пресс-релизе.

Потребление электричества увеличили и промышленные предприятия. Кроме них производители автомобилей, химической промышленности, железнодорожного и трубопроводного транспорта и тепловые станции также увеличили электропотребление.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в этом году в столице Татарстана был зафиксирован абсолютный рекорд температуры.