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В Татарстане из-за жары летом потребление электричества выросло на 15%

Татарстанцы «сожгли» 2,6 млрд кВт.ч.

Потребление электроэнергии в Татарстане, по сравнению с прошлым годом, выросло на 15%. Об этом сообщает пресс-служба Регионального диспетчерского управления РТ.

«Увеличение потребления связано с температурным фактором — среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года была на пять градусов выше, чем в августе 2020 года», — говорится в пресс-релизе.

Потребление электричества увеличили и промышленные предприятия. Кроме них производители автомобилей, химической промышленности, железнодорожного и трубопроводного транспорта и тепловые станции также увеличили электропотребление. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в этом году в столице Татарстана был зафиксирован абсолютный рекорд температуры.

КВ
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