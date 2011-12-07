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В Татарстане на следующей неделе потеплеет до +21

В выходные в республике пройдут дожди, а вечером местами ожидается минусовая температура.

В Татарстане в выходные прогнозируют холодную погоду. Температуры воздуха удерживаются ниже многолетних значений. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В субботу, 11 сентября, местами возможен небольшой дождь. Днем температура повысится до 16 градусов тепла. Ночью температура опустится до 0 градусов, местами заморозки до -1 градуса.

В воскресенье, 12 сентября, в западных районах возможны осадки. Днем температура составит 17 градусов тепла. Ночью температура опустится до 2 градусов, местами до -1. 

Холода кратковременно отступят в начале следующей недели. Дневные температуры поднимутся до 21 градуса, отметили метеорологи. 

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал «Казанским ведомостям», что «бабье лето» в этом году скорее всего будет во второй половине сентября.

КВ
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