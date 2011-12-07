Казанцы могут познакомиться с Финляндией

В течение 10 дней казанцы смогут познакомиться со знаменитым северным минимализмом, ощутить суровый климат, увидеть уникальные ландшафты и погрузиться в особый мир кинематографа северной страны. В галерее ЦСК «Смена» откроется выставка «33 революции - 100 лет финского дизайна». Экспозиция показывает, как общественные изменения в Финляндии находили отражение в дизайне предметов обихода, большинство из которых стали классикой и до сих пор используются во всем мире. В лекционном зале «Смены» откроется выставка об архитектуре и ландшафте современной Финляндии. Постройки здесь неотделимы от окружающей среды: вне зависимости от масштаба и назначения каждое сооружение воплощает концепцию того, что жизнь людей - лишь составная часть жизни природы. Лекционная программа Дней финской культуры будет посвящена финскому дизайну, музыке, архитектуре и кино. В рамках Дней финской культуры пройдет несколько показов современного финского кино, а также инструментальный концерт Tango Lunaire. Музыканты Московского ансамбля современной музыки сыграют произведения композиторов Яна Сибелиуса, Кайи Саариахо, Юкки Тиенсуу. Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры РФ.Все мероприятия пройдут при поддержке Посольства Финляндии в Москве. Вход свободный. Открытие 17 октября в 19.00, сообщают организаторы.