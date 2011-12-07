В 2018 году в Татарстане построили три детских сада на 430 мест. В селе Поисево Актанышского района построили детский сад на 120 мест, в селе Нижние Моркваши Верхне-Услонского района — на 50 мест, в 47-м микрорайоне Нижнекамска — на 260 мест. Кроме того, в Татарстане строятся еще пять детских садов на 695 мест.В Арске появится детский сад на 140 мест, в селе Ядыгерь Кукморского района — на 50 мест, в селе Старые Ерыклы Тукаевского района — на 140 мест, в деревне Нижние Шаши Атнинского района — на 25 мест. В казанском жилом комплексе «Светлая долина» построят детский сад на 340 мест по программе «Ипотека и арендное жилье».