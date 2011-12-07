В Татарстане спрогнозировали инфляцию на уровне 4,3%

В 2019 году, из-за повышения НДС, прогнозируется ускорение инфляции на 4,3%, приводит слова министр экономики РТ Фарида Абдулганиева издание «Коммерсант». В целом рост цен за 2019 год не превысит 4%, по причине «сценарных условий». Отметим, что в 2018 году инфляцию в Татарстане ожидают на уровне 2,9%.