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В Татарстане спрогнозировали инфляцию на уровне 4,3%

Причина – повышение НДС до 20%.
В 2019 году, из-за повышения НДС, прогнозируется ускорение инфляции на 4,3%, приводит слова министр экономики РТ Фарида Абдулганиева издание «Коммерсант». В целом рост цен за 2019 год не превысит 4%, по причине «сценарных условий». Отметим, что в 2018 году инфляцию в Татарстане ожидают на уровне 2,9%.
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