Ноябрьский экзамен перед WorldSkills-2019

Нововведением регионального чемпионата этого года станет увеличение количества компетенций с 113 до 136. Вырастет и количество конкурсантов, экспертов - их будет 2000 человек. Соревнования пройдут на 38 площадках, расположенных в 9 населенных пунктах Татарстана.Основным полигоном для конкурсантов станет международный выставочный центр Kazan EXPO. Региональный чемпионат станет первым тестовым соревнованием для площадки, которая в августе следующего года примет мировое первенство WorldSkills.- Сегодня труд станочника и обладателей других рабочих специальностей становится высокотехнологичным, высокоинтеллектуальным и требует больших теоретических, практических навыков, - отметил заместитель премьер-министра РТ - министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.В Татарстане работа по обучению и подготовке кадров идет на базе ресурсных центров, число которых в этом году достигнет 37. За 4 года в ремонт и оборудование центров вложено более 4 млрд рублей.- Это не просто хорошо оснащенные, оборудованные площади, где высокий уровень преподавания. Это точки притяжения молодежного движения. В некоторых ресурсных центрах в этом году конкурс возрос до 6 человек на место. Очень приятно заниматься в таких центрах, которые по оснащенности мало чем отличаются от западных, а где-то даже превосходят их, - подчеркнул глава минобра республики.В этом году увеличилось количество ребят, сдавших демонстрационные экзамены по стандартам «Ворлдскиллс». Если в прошлом году было 174 участника по 9 компетенциям, то в нынешнем уже 1254 человека по 27 компетенциям. Экзамен представляет собой моделирование ситуаций, которые часто возникают в производственном процессе. При работе на оборудовании экзаменуемому необходимо устранить неисправность, составить маршрутную карту или изменить детали.- Это помогает максимально мобилизовать и теоретические знания, и практические навыки, - отметил Рафис Бурганов.Созданная в Татарстане мощная инфраструктурная база по подготовке кадров дает свои плоды. Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин напомнил, что по итогам финала национального чемпионата - 2018, проходившего в Южно-Сахалинске, Татарстан входит в топ-5 лидеров чемпионатного движения среди российских регионов.Результаты регионального чемпионата этого года позволят отобрать специалистов в состав сборной республики на полуфиналы и финал VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 года в Казани.- Мы сегодня готовим не просто целую плеяду чемпионов, а экспертов, обучающих молодое поколение, - заметил Рафис Бурганов.Благодаря проведению соревнований российского и международного уровня татарстанский рынок труда будет пополнен высококвалифицированными кадрами. Кроме того, во время чемпионата WorldSkills будет вестись профориентационная работа. По планам организаторов площадки соревнований посетят около 15 тысяч старшеклассников и студентов.