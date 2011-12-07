Трехмиллионный турист уже принялся отдыхать в Казани

Торжественная встреча, организованной Комитетом по туризму Казани, стала совершенной неожиданностью для девушки.Она призналась, что в нашем городе она во второй раз и сейчас планирует узнать о нем побольше, тем более, организаторы акции предоставят ей такую возможность. Дарье предстоит за два дня посмотреть на Казань с высоты, поднявшись для этого в воздух на вертолете. Юбилейная туристка полюбуется на нашу столицу с воды во время речной прогулки.А также посетит все популярные туристические места Казани и научится готовить татарские национальные блюда.