Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Трехмиллионный турист уже принялся отдыхать в Казани

Сегодня в Казань прибыла жительница Москвы Дарья Чепур – наша победительница акции «Стань трехмиллионным туристом Казани», участниками которой стали 316 человек из 94 городов России и ближнего зарубежья.
Торжественная встреча, организованной Комитетом по туризму Казани, стала совершенной неожиданностью для девушки.Она призналась, что в нашем городе она во второй раз и сейчас планирует узнать о нем побольше, тем более, организаторы акции предоставят ей такую возможность. Дарье предстоит за два дня посмотреть на Казань с высоты, поднявшись для этого в воздух на вертолете. Юбилейная туристка полюбуется на нашу столицу с воды во время речной прогулки.А также посетит все популярные туристические места Казани и научится готовить татарские национальные блюда.
КВ
Лента новостей