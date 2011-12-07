В Татарстане проведено более 1 млн ПЦР-тестов на COVID-19

В Татарстане провели более миллиона ПЦР-тестов на COVID-19, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

Она также уточнила, что за прошедшие сутки тест на коронавирус сдали более 6,9 тыс. татарстанцев.