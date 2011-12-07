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Власти РТ потратят более 128 млрд рублей на строительство жилья и ЖКХ

Средства будут выделяться из республиканского и федерального бюджетов.

В Татарстане потратят 128,7 млрд рублей на обеспечение татарстанцев качественным жильем и услугами ЖКХ. Программа рассчитана до 2025 года. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

«Общий объем финансирования программы составляет 128 731 333,93 тыс. рублей», — уточняется в документе.

В документе так же уточняется, что 87,5 рублей выделит республиканский бюджет, остальную сумму — федеральный бюджет и внебюджетные источники. 

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