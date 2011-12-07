В Казани зарегистрировано 53 новых случая заражения COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них два случая — завозные, 87 — контактные. 15 человек госпитализировано, 74 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

10-ти заболевшим — от 18 до 30 лет, 39-ти — от 30 до 50 лет, 15-ти — от 50 до 60 лет, 16-ти — от 60 до 70 лет, семерым — от 70 до 80 лет, двоим — от 80 до 90 лет.

В Казани выявлено 53 новых случая, в Зеленодольском районе — 11 случаев, в Сабинском районе — пять, в Набережных Челнах — три, в Нижнекамском, Нурлатском, Спасском и Тукаевском районах — по два случая, в Арском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Тюлячинском и Чистопольском районах — по одному случаю.

Всего, по данным на 9 декабря, в Татарстане зарегистрировано 11 137 случаев COVID-19.За все время выздоровело 9737 заболевших (+95 за сутки).