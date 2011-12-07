Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани зарегистрировано 53 новых случая заражения COVID-19

В Татарстане коронавирус подтвердился у 89 человек.

В Татарстане за сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них два случая — завозные, 87 — контактные. 15 человек госпитализировано, 74 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

10-ти заболевшим — от 18 до 30 лет, 39-ти — от 30 до 50 лет, 15-ти — от 50 до 60 лет, 16-ти — от 60 до 70 лет, семерым — от 70 до 80 лет, двоим — от 80 до 90 лет.

 В Казани выявлено 53 новых случая, в Зеленодольском районе — 11 случаев, в Сабинском районе — пять, в Набережных Челнах — три, в Нижнекамском, Нурлатском, Спасском и Тукаевском районах — по два случая, в Арском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Тюлячинском и  Чистопольском районах — по одному случаю.

Всего, по данным на 9 декабря, в Татарстане зарегистрировано 11 137 случаев COVID-19.За все время выздоровело 9737 заболевших (+95 за сутки).

КВ
Лента новостей