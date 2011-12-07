Обнародован маршрут Казанского марафона-2019

Стал известен маршрут Казанского марафона-2019, который отличается от прошлогоднего. Старт забегу будет дан у Центрального стадиона, после чего маршрут пройдет по Старо-Татарской слободе, Казанскому кремлю и Кремлевской набережной, мосту «Миллениум», Кремлевской и Кировской дамбам. Забег на 3 км пройдет 4 мая, а на 10 км, 21,1 км и 42,2 км – 5 мая, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.