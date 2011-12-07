Разъяснение о норме рабочего времени в 2019 году в Республике Татарстан

Норма рабочего времени на определенные календарные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены):при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов;при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней.Продолжительность рабочего дня (или смены), предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (статья 95 ТК РФ).В соответствии со статьей 112 ТК РФ и статьей 1 Закона РТ от 19.02.1992 №1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» (в редакции от 29 сентября 2016 года №67-ЗРТ) нерабочими праздничными днями в РТ являются:1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы;7 января - Рождество Христово;23 февраля - День защитника Отечества;8 марта - Международный женский день;1 мая – Праздник Весны и Труда;9 мая - День Победы;12 июня - День России;30 августа - День Республики Татарстан;4 ноября - День народного единства;6 ноября - День Конституции Республики Татарстан;Ураза-байрам;Курбан-байрам.По информации ДУМ РТ, предварительной датой празднования религиозных мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2019 году являются соответственно 4 июня и 11 августа. Окончательно они определяются указом Президента РТ.Статьей 112 ТК РФ установлено, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных, совпадающих с нерабочими праздничными днями января. Постановлением правительства РФ от 01.10.2018 №1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2019 году перенесены следующие выходные дни:с субботы, 5 января, на четверг, 2 мая;с воскресенья, 6 января, на пятницу, 3 мая;с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.В Татарстане в 2019 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 244 дня, в том числе 9 сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 3 и 11 июня, 29 августа, 5 ноября, 31 декабря), а количество выходных дней составит 121 день, в том числе 18 нерабочих праздничных дней и 3 дополнительных дня отдыха (2, 3 и 10 в связи с совпадением нерабочих праздничных дней 5 и 6 января, 23 февраля - с выходными днями в субботу и воскресенье).Норма рабочего времени в 2019 году составит:при 40-часовой рабочей неделе - 1943 часа;при 39-часовой рабочей неделе - 1894,2 часа; при 36-часовой рабочей неделе - 1747,8 часа;при 35-часовой рабочей неделе - 1699 часов;при 24-часовой рабочей неделе - 1162,2 часа.Годовая норма рабочего времени при иной установленной продолжительности рабочей недели исчисляется аналогично: продолжительность рабочей недели делится на 5, умножается на количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели в году и из полученного количества часов вычитается количество часов, на которое производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней в течение года.Норма времени, исчисленная в указанном порядке, в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю распространяется на все режимы труда и отдыха.