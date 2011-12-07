Вьетнамские свиньи любят похулиганить

Крепкий бревенчатый сруб, небольшие дворовые постройки, пластиковые окна на новой веранде - это дом семьи Михалевых, который они купили совсем недавно. Много лет скитались по съемным квартирам в соседнем селе - надоело, захотелось собственного жилья.- Когда я поделилась нашими планами с отцом, он сразу же одобрил и пообещал подарить на разведение четырех поросят, - рассказывает хозяйка дома Лариса. - Папа почти всю свою сознательную жизнь занимался разведением свиней. На вырученные деньги построил дом, поднял хозяйство, купил машину.Отец Ларисы подарил четырех поросят породы крупная белая. Затем супруги прослышали про вьетнамских свиней и загорелись. Уж больно они привлекательны для разведения в небольшом хозяйстве.- Во-первых, они небольших размеров, во-вторых, свиноматка дает до 20 поросят зараз, - рассказывает Лариса. - Нас подкупило, что эти свиньи рано созревают, в полгода уже готовы к оплодотворению. Самочки в 4 месяца становятся половозрелыми, готовы к вынашиванию и рождению потомства. Кабанчики чуть позже - через полгода.Специалисты не считают вьетнамских свиней экзотическими для наших краев. Несмотря на свои азиатские корни, животные легко адаптируются к местному климату.- Мы слышали, что вьетнамские свиньи чистоплотные, - продолжает знакомить со своими подопечными Лариса. - Убедились в этом, когда сами стали содержать их. Поросята действительно справляют нужду только в определенном уголке сарайчика. За ними гораздо легче убирать, чем за свиньями привычной нам породы. Еще их отличает то, что мамаши очень заботливо ухаживают за своим потомством. Так что нам остается только вовремя делать прививки, кормить, убирать за ними, а тепло и любовь своим деткам дают свиноматки.Свиней всех пород, в том числе вьетнамских, мини-пигов, карликовых и других, объединяет их сообразительность и восприимчивость к дрессуре.- Если новорожденного поросенка сразу называть по имени, то уже на четвертый день он будет откликаться на него, - говорит Лариса. - Мы впервые заметили это, когда разводили поросят, которых нам дал отец. Купив четырех вьетнамских поросят, решили понаблюдать. И правда, буквально на третий-четвертый день хвостики уже знали свои имена, узнавали наши голоса, причем отличали их по тональности. Выделяли меня, мужа, сыновей.На вопрос об агрессивности свиней Лариса ответила так:- Раньше, пока не занялась разведением сама, даже подумать не могла, что свиньи могут быть свирепыми, считала, что они травоядные, - рассказывает женщина. - Когда стали подрастать наши первые хрюшки, вдруг начали пропадать курицы - каждый день по две-три штуки. На кого только не думали, а оказалось, что это молодые свиньи загрызли и съели их. Правда вышла наружу, когда осталась только последняя несушка. Ее останки мы нашли в закутке у свиней. Вьетнамские свиньи тоже любят свежее мясо. Когда поросята были совсем малышами, я к ним подселила молодых уточек. В первый же день поросята загрызли четырех кряквушек. Вот вам и травоядные! Свиньи хорошо относятся к своим хозяевам, при определенном отношении к ним могут хрюканьем или визгом объяснять, что им надо. Очень любят поласкаться, чтобы им почесали бока, за ушками и пузико. Но крайне настороженно и даже озлобленно относятся к чужим. Как-то друг мужа решил помочь ему по хозяйству. Так свинья белой породы укусила чужака за руку до крови.Лариса не отговаривает тех, кто решил завести в доме свинью вместо собаки. Только предостерегает: это хоть и домашний, но все же скот. Он требует к себе такого же внимания, как и другие животные. Свиньям надо обязательно делать прививки, ежегодно проверять их у ветеринара. К ним надо найти подход, расположить к себе, а иначе случится трагедия. Свиньи могут накинуться на собак, кошек и нанести им серьезные увечья. Если дети будут обижать поросят или взрослых свиней, те могут поранить малышей. И наоборот: если будут всячески ухаживать, ласкать и играть с ними, дети обретут сообразительного, веселого питомца. - Понятно, что в год Свиньи хочется подарить близким розовое симпатичное животное, но все же я бы посоветовала отказаться от такого презента тем, кто живет в квартире, - говорит Лариса. - Поросятам, особенно взрослым особям, нужна сельская обстановка, сухой теплый загон или сарайчик. Даже если это мини-пиг, ему будет лучше на деревенских харчах и просторах. Надо взвесить все за и против, прежде чем решиться на воспитание свиньи.