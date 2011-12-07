Для медработников Татарстана выступил «Хор Турецкого»

Медицинских работников Татарстана в благодарность за работу с больными коронавирусом пациентами пригласили на новогодний концерт. С инициативой выступил российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого».

Лидер группы Михаил Турецкий подчеркнул, что ныне «врачи правят миром», поскольку они «реально меняют жизнь к лучшему, очень многое зависит от их борьбы с недугом». Он отметил, что это мероприятие является возможностью поблагодарить их и сделать их жизнь ярче.

По информации ИА «Татар-информ», на новогоднее шоу прибыло более 200 медиков, всех рассадили с соблюдением всех санитарных норм.