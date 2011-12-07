Врачи ДРКБ рассказали, как правильно кататься на «ватрушках» и не получить ушибы

Доктора Детской республиканской клинической больницы сообщили, что во время праздников помощь понадобилась почти 200 юным татарстанцам, многие не обошлись без операции. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По словам заведующего отделением травматологии Алексея Глушкова, самыми частыми травмами при катании на тюбингах или на ледянках с металлических горок являются повреждения позвоночника. Отмечается, что в сутки в отделении травматологии проводят в среднем по три хирургических вмешательства. Некоторые маленькие пациенты становятся инвалидами.

Заведующий отделением клиники Владимир Иванов добавил, что только за семь-восемь праздничных дней к нейрохирургам приемного покоя Казани поступило около тридцати обращений. Главный внештатный нейрохирург ПФО пояснил, что полученные травмы на большой скорости с высоты являются самыми серьезными – дети ударяются друг об друга головами, врезаются в деревья, стены, столбы.

Врачи отметили, что контролировать «ватрушку» ногами, как ледянки невозможно, поэтому подобное развлечение намного опаснее. Между тем, они рассказали о случаях травматизма детей при катании на коньках и даже лыжах.

В связи этим специалисты проговорили три основных правила, которые обезопасят ребенка. Для начала, дабы снизить шанс получения травмы, они настоятельно посоветовали кататься под присмотром родителей. Кроме того, взрослым порекомендовали выбирать специализированную оборудованную горку, укатанный склон в лесу или парке исключается. А также детям необходимо находиться на горках в защитной экипировке и с проверенным инвентарем, предварительно поговорив с ними о мерах безопасности и рассказав о последствиях.