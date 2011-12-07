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Двое мужчин не поделили место в очереди на АЗС

Один из участников конфликта при этом достал предмет, похожий на пистолет.
Двое мужчин не смогли поделить место в очереди на АЗС по Оренбургскому тракту. Видеозапись драки опубликовали пользователи социальных сетей. Словесная перепалка привела к тому, что один из участников конфликта достал предмет, похожий на пистолет. Однако оппонент не стушевался и несколько раз плотно приложил по лицу кулаком вооруженного противника. На место инцидента прибыли полицейские и бригада «скорой».
КВ
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