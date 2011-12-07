В Спасском районе вышли на «Лыжню России-2019»

В субботу жители Спасского района РТ присоединились к «Лыжне России-2019», пишет местное издание «Новая жизнь». Самый массовый старт прошел в Болгаре у озера Рабиги. На лыжню вышли около 200 человек: ученики и преподаватели школ, студенты Болгарской исламской академии, сотрудники ЦРБ, МЧС и многие другие. Перед стартом лыжников приветствовали глава района Камиль Нугаев и начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Ахтам Валиахметов. Участникам в разных возрастных группах предстояло преодолеть дистанцию от 1 до 5 км. Всего в Спасском районе на «Лыжню России-2019» вышли 470 человек.