200 тысяч татарстанцев примут участие в «Лыжне России 2021» и «Лыжне Татарстана 2021»

Профессиональных спортсменов и всех желающих любителей приглашают поучаствовать во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России — 2021» и «Лыжня Татарстана — 2021». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

По информации организаторов, основной старт «Лыжни России-2021» будет дан в казанском поселке Юдино на стадионе «Локомотив». Начало первых забегов запланировано на 8:20. Там для участников организуют забеги на дистанции: 3, 5 или 10 км.

Максимальное количество участников лыжни в этом году — 18 тысяч человек. Чтобы принять участие в гонке, до 12 февраля нужно зарегистрироваться и получить стартовый комплект по адресу: ул. Ташаяк, 2а. Там же мандатной комиссии необходимо предъявить справку о допуске и забрать нагрудный номер и шапку. Время работы: с 9.00 до 17.00.

Мероприятия, проходящие в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», состоятся 13 февраля во всех городах и районах республики.

Отмечается, что для зрителей массовой лыжной гонки будет подготовлена обширная культурная программа, розыгрыши призов, турнир по хоккею в валенках и масса других развлекательных мероприятий с выступлениями творческих коллективов.