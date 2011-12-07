Абдулхаков: «Рост цен на проезд не коснется владельцев ТК и банковских карт»

Цена проезда останется на уровне 2020 года для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом, сообщил «Бизнес Online» глава городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

«Для большинства пассажиров — тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом и платит не наличными в салоне, — проезд не дорожает. Стоимость льготного проездного (в том числе и для пенсионеров) составит текущие 526 рублей за неограниченное число поездок. Поездки по транспортной карте остаются на уровне 27 рублей, по банковской и NFC-устройствам — 30 рублей», — уточнил собеседник издания.

Он также заметил, что увеличение цены проезда до 35 рублей может коснуться только оплаты проезда за «наличку».

По словам Абдулхакова, повышение тарифа за наличный расчет повлияет на обеление денежных потоков и решит проблему воровства кондукторов. За счет этого планируется покрыть убытки 10 месяцев 2020 года.

Спикер отметил, что на данный момент в казанском общественном транспорте проезд «наличкой» оплачивают 25% пассажиров. Увеличение тарифа сократит оборот наличных до 10%.