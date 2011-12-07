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АО «Татмедиа» показало чистую прибыль в сумме 12,5 млн рублей

Ранее компания несла убытки в 12,3 млн рублей.

АО «Татмедиа» в 2020 году впервые показало чистую прибыль за минувшие 8 лет. В материалах республиканского министерства земельных и имущественных отношений отмечается, что в 2019 году компания несла убытки в 12,3 млн рублей. Об этом говорится в материалах Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что за минувший год «Татмедиа» нарастила тиражи более чем на 20%. Достичь таких показателей, по словам гендиректора, удалось благодаря повышению качества контента. Также на положительный результат повлияла и грамотная выкладка продукции в торговых точках. 

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