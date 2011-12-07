Дома для обманутых дольщиков в РТ должны достроить до конца года

Как следует из материалов дела, начиная с 2010 года супруги вместе со своими доверенными лицами под прикрытием компаний «Фон», «Фон-Ривьера» и «Царицынский бугор» через фирму «Персона+» обманывали граждан, вкладывавших свои деньги в строительство квартир в жилых домах.

Как выяснилось в ходе следствия, разрешения на строительство части домов отсутствовали. Кроме того, фигуранты дела использовали так называемую вексельную схему, по которой деньги дольщиков на расчетные счета заказчика строительства не поступали.

Жертвами обмана стала 1306 участников долевого строительства. Они потеряли в общей сумме свыше 2,5 млрд. Дома достроены так и не были.

Суд приговорил главу ГК «Фон» к 4 годам 10 месяцам колонии общего режима, а его бывшая супруга получила 3 года условно. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Суд зачел Анатолию Ливаде в срок наказания время, проведенное под стражей с 27 марта 2017 года по 11 апреля 2018 года и в период со дня окончания провозглашения приговора и до дня вступления его в законную силу из расчета: один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии. Также ему зачтено время нахождения под домашним арестом с 12 апреля 2018 года до дня окончания провозглашения приговора из расчета: один день ареста равен одному дню в колонии. В итоге в колонии он проведет менее полугода.

А что же оставшиеся без денег и оплаченных квадратных метров дольщики? Когда и за счет каких средств решатся их проблемы?

Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу: до конца этого года должны быть сданы все оставшиеся проблемные объекты долевого строительства. По федеральной программе поддержки дольщиков, которая действует в России с 1 июля 2019 года, в Казани ведутся работы на 7 крупных объектах: свеевских домах на ул. Четаева, а также по ул. Достоевского, 57 и в фоновских домах в ЖК «МЧС» и ЖК «Молодежный». Жилая площадь этих объектов составляет более 200 тыс. кв. м — это более 10% от общей площади домов, которые строятся в Татарстане. На достройку потребуется 9 млрд рублей. После сдачи домов ключи от квартир получат 2190 обманутых дольщиков.

Как сообщил 19 января 2021 года на брифинге в Кабинете министров Татарстана первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, федеральная программа предполагает финансирование достройки домов обманутых дольщиков за счет средств публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Доля федерального финансирования для достройки этих домов составляет 6 млрд 39 млн рублей, республиканского софинансирования — 3 млрд 54 млн рублей.

В прошлом году по республиканской программе в Татарстане были восстановлены права 398 обманутых дольщиков по 7 проблемным домам на общую сумму 990 млн рублей. Полностью решена проблема в деревне Куюки Пестречинского района, где в декабре были сданы последние два проблемных дома в микрорайоне «Яшьлек», а также в Набережных Челнах. В Казани в прошлом году введены в эксплуатацию две очереди второго дома фоновского ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске. Стоимость завершения строительства составила 290 млн рублей.

На данный момент помимо казанских объектов еще не сданным остается один дом в Елабуге, где квартиры в свое время приобрели 24 дольщика. Он достраивается по республиканской программе. Ранее, с 2016 по 2019 год, в Татарстане были введены в эксплуатацию 29 объектов для 3884 обманутых дольщиков.

Автор: Вероника Осинина