Экс-главу «ПКФ „Жилкомсервис“» обвиняют в краже более 9 млн рублей

Городской суд Набережных Челнов вынесет приговор экс-главе управляющей компании за кражу более 9 млн рублей.

Как выяснило следствие, под предлогом несуществующих сделок с 2016 по 2017 годы бывшая руководительница «ПКФ „Жилкомсервис“» Ольга Тарнаева перевела на счет контрагента более 2 млн рублей. Также, занимая должность гендиректора, она похитила у организации еще порядка 7 млн рублей.

Сейчас Тарнаева находится под подпиской о невыезде. Разбирательства продолжатся в марте этого года, сообщает пресс-служба суда.