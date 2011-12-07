Ильсур Метшин: «Все крупные дворцы культуры Казани полностью отремонтированы»

— За последние 5 лет на эту программу реконструкции выделено 3 млрд рублей. Благодаря этим средствам удалось полностью отремонтировать все 6 самых крупных дворцов культуры города, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» в исполкоме города.

Так, большим событием стало открытие в Дербышках после масштабной реконструкции знакового объекта — Дворца культуры им. С. Саид-Галиева. Помимо разнообразной кружковой работы сейчас здесь работает и кинотеатр.

Для жителей Юдино открылись после реконструкции двери местного ДК железнодорожников. В отремонтированном Дворце культуры на 50% увеличилось число кружков, а общий объем проводимых там культурных мероприятий вырос в два раза.

Отремонтированы и культурный центр «Залесный», ДК «Полимер». С момента открытия этих учреждений культуры после ремонта количество клубных формирований в них выросло на 74%, а число их участников — почти вдвое.

Полноценную работу начал и культурный центр «Сайдаш» в Советском районе. Здесь помимо традиционной кружковой деятельности развивается профессиональное искусство. Культурный центр стал творческой базой для джаз-оркестра «Фантазия» и профессионального камерного балета «Пантера».

В открытом в конце прошлого года КЦ «Чулпан» продолжается набор в детскую филармонию. Культурный центр стал базовой концертной площадкой для Казанской городской филармонии и ансамбля танца «Казань».

Заметное оживление в творческую жизнь в пригородах Казани вносят сейчас и поселковые клубы. С 2012 года в нашем городе построено 8 таких учреждений по программе «Сельские клубы»: в поселках Нагорный, Кадышево, Вознесенское, Северный, Красная Горка, Мирный, Отары, Константиновка.

Об этих позитивных итогах культурной жизни Казани в 2020 году рассказал на совещании в мэрии города начальник управления культуры Азат Абзалов.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин, говоря об объектах культуры столицы Татарстана, отметил:

— После развала Советского Союза они десятилетиями не финансировались. Нам удалось реализовать большие инфраструктурные проекты, сейчас мы можем констатировать, что у нас нет домов культуры с дырявыми крышами.

Помимо реконструкции всех 6 крупных культурных центров города, благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и правительства республики, удалось также отремонтировать здания НКЦ, театра Алафузова, бывшего Дома офицеров — ныне татарского ТЮЗа.

Начальник управления культуры Азат Абзалов отметил, что сейчас все дворцы культуры открыты для проведения мероприятий и кружковой деятельности, необходимое условие — соблюдение рассадки при 50-процентной заполняемости и использование средств индивидуальной защиты.

Что в планах на 2021 год? Это в том числе и ремонт музыкальных школ Кировского и Московского районов. Так, например, капремонт пройдет в детской музыкальной школе № 2 на улице Баруди и ДМШ № 10 в поселке Юдино.

Готовятся к реконструкции и музыкальные школы № 1 им. П. И. Чайковского и № 3 им. Р.Яхина, расположенные в историческом центре Казани и являющиеся объектами культурного наследия. Уже готово проектное решение по этим учреждениям.

По словам Азата Абзалова, на 2022 год запланирована комплексная модернизация детской музыкальной школы № 7 на улице Космонавтов и детской художественной школы № 7 на улице Индустриальной.

Также в рамках нацпроекта «Культура» для Городского сводного симфонического джазового оркестра, который базируется в музыкальной школе № 16 им. О.Лундстрема, закуплены музыкальные инструменты и оборудование на общую сумму 7,5 млн рублей.

Одновременно с реновацией детских музыкальных школ Казани будет продолжена и модернизация библиотек. На очереди в 2021 году — библиотека на улице Мавлютова.

А вот учебный год у воспитанников детской художественной школы № 4 на улице Гвардейской начался уже в обновленном здании. Это одна из старейших школ в Казани с полувековой историей и первый объект дополнительного образования, в котором по программе софинансирования с Минкультом России прошел комплексный капитальный ремонт.

Кстати, программа модернизации положительно отразилась на результатах деятельности учреждений. Так, культурный центр «Московский» в прошлом году стал победителем конкурса Министерства культуры России «Дом культуры — новый формат». Кроме того, проект «Культурные среды», курируемый центром, стал лауреатом международного конкурса лучших городских практик «Город, где хочется жить».

В этом году в столице Татарстана будет реализован совместный с республиканскими театрами и творческими коллективами проект «Казан гастрольләре — Казанские гастроли». В течение 8 месяцев коллективы ведущих учреждений выступят в каждом из 17 культурных центров города, всего состоится порядка 170 спектаклей. Пилотный проект приурочен к празднованию в республике Года родных языков и народного единства.