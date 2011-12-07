Казанские школьники предложили новые костюмы аниматоров на Баумана

Сначала дети ознакомились с проектами библиотеки в рамках Года родных языков и народного единства. А затем для них состоялся круглый стол на тему «Культурный код Казани: сказочные персонажи на улицах города». Приглашенным гостем стала популярный казанский инстаблогер Лейла Лерон, дочь известного татарского писателя Лябиба Лерона.

Оказалось, что младшеклассники неплохо ориентируются в культурной жизни города и истории республики. Ведь многие из них - активисты проекта «Культурный дневник школьника», поклонники творчества «Татармультфильма» и участники национального образовательного анимационного проекта «Век Татарстана». Для них по всей республике проводились мастер-классы по анимации, уроки патриотизма и государственности «Навстречу 100-летию образования ТАССР». Кстати, в день мероприятия проекту, реализуемому при поддержке правительства республики, исполнилось 4 года.

Со словами благодарности к создателям мультфильма «Век Татарстана» в своем видеопоздравлении обратились руководитель анимационной студии Азат Ганиев и главный режиссер Сергей Киатров. В создании первой серии фильма участвовали более 30000 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Более 2500 рисунков и 500 стихотворений легли в основу проекта. По количеству участников проект «Век Татарстана» стал поистине народным и вошел в Книгу рекордов России. На основе детских работ были созданы мультфильмы о гербах районов, достопримечательностях республики, великих достижениях и подвигах татарстанцев. А из работ юных казанцев сформировался образ столицы Татарстана. Семиклассник из IT-лицея КФУ Тимур Рысаев, участник всех четырех серий проекта, провел онлайн-викторину по мультфильму «Век Татарстана». В ходе игры и обсуждений выяснилось, что у многих Казань ассоциируется с Зилантом, Ак Барсом, Котом Казанским и Сююмбике. А после библиотечного «Путешествия в страну татарской сказки» в список добавились Су Анасы, Шурале, Батыр и другие сказочные герои.

Юные блогеры отметили, что по улице Баумана ходят аниматоры в костюмах зебр и жирафов из мультфильма «Мадагаскар», коня Юлия и единорога. Лейла Лерон спросила ребят: «Кто бы мог быть тем достойным героем, с кем вы хотели бы сфотографироваться? Может быть, Шурале?».

Дети пришли к выводу, что Шурале - отрицательный герой, как и Су Анасы, и Зилант. К ним будет страшно подходить. Тогда Лерон предложила сделать более дружелюбными наши национальные образы. Вспомнили персонажей татарских сказок. София Потехина, второклассница школы №140, предложила образ Акбая из произведения Тукая «Забавный ученик». Обсуждение приняло неожиданный поворот, когда Замира Шарафиева, четвероклассница гимназии №6, предложила образ Болтливой Утки из сказки Алиша.

Согласно тюркской легенде, утка является творцом мира. В Нацмузее РТ экспонируется булгарское золотое височное кольцо с уткой. А ее изображение с глиной в клюве украшает ворота арки башни Сююмбике. Кстати, и Сююмбике, и Ак Барс также являются достойной альтернативой уличным «зебрам» и «единорогам». А еще блогеры решили, что такие исторические личности, как Тукай, Шаляпин и юный Ленин, также могут представлять наш город.

В итоге голосования за образы уличных сказочных персонажей больше всего голосов набрал Кот Казанский. Участники встречи решили направить свои предложения в мэрию Казани.

Автор: Эльвира РЫСАЕВА