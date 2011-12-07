Минобрнауки РТ подняло вопрос низкой оплаты труда школьных поваров

С начала нового учебного года у школьных поваров значительно увеличился объем работы, но вот зарплаты по-прежнему остались неизменно низкими. О данной проблеме заявила замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Работники пищеблока с 1 сентября получили гораздо больше работы за те же самые деньги. Напряженного труда стало больше, не хватает кухонных работников. Та заработная плата, которая сегодня есть, конечно же, не может устраивать: люди на руки получают 12–13 тыс. рублей. Это очень большая проблема», — заметила спикер в ходе совместного заседания госсовета РТ по соцполитике, образованию, культуре, науки и национальным вопросам.

Асадуллина уточнила, что в сентября 2020 года из из-за низких зарплат школьные повара уходили из в кафе и другие заведения общепита. Так, в Альметьевске из столовой уволились сразу два повара, из-за чего процесс приготовления пищи приостановился на два дня.