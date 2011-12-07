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Нижнекамск может получить новые автобусы и трамваи по федеральной программе

Город подал заявку на 24 автобуса и 6 трамваев.

Нижнекамск подал заявку на участие в федеральной программе «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», благодаря которой город может получить 24 новых автобуса и 6 трамваев, сообщает «НТР 24».

На данный момент заявка Нижнекамска на участие в программе на этапе рассмотрения. Начальник отдела общественных перевозок исполкома Ленар Зарипов отметил, что сумма поддержки составит 551 млн рублей. Предполагается, что данная сумма покроет 60% общих затрат. 40% должны будут заплатить компании-перевозчики. 

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