Нижнекамск может получить новые автобусы и трамваи по федеральной программе

Нижнекамск подал заявку на участие в федеральной программе «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», благодаря которой город может получить 24 новых автобуса и 6 трамваев, сообщает «НТР 24».

На данный момент заявка Нижнекамска на участие в программе на этапе рассмотрения. Начальник отдела общественных перевозок исполкома Ленар Зарипов отметил, что сумма поддержки составит 551 млн рублей. Предполагается, что данная сумма покроет 60% общих затрат. 40% должны будут заплатить компании-перевозчики.