Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Почти у 20 работников школьных столовых РТ обнаружен ротавирус и стафилококк

Сотрудников отстранили от работы и направили на лечение.

В Татарстане у 17 работников школьных пищеблоков обнаружен ротавирус и норавирус, еще у двух сотрудников обнаружен золотистый стафилококк. Такие данные представила  начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РТ Гузалия Фомичева на совместном заседании комитетов Госсовета РТ по соцполитике, образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Проведено обследование всех работников школ республики — 5 234 человека. Выявлено 17 носителей вирусных инфекций», — уточнила Фомичева.

Норавирусы выявили у работников школ Кукморского, Арского, Тюлячинского, Чистопольского районов и Казани, ротовирус —  у работников школ Зеленодольского, Рыбно-Слободского и Елабужского районов. От работы отстранили 19 сотрудников пищеблоков из девяти школ, все они прошли лечение.

По итогам проверки поставщиков продуктов питания к административной ответственности привлекли 634 должностных лица образовательных организаций и 127 руководителей операторов питания. 

КВ
Лента новостей