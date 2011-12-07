Почти у 20 работников школьных столовых РТ обнаружен ротавирус и стафилококк

В Татарстане у 17 работников школьных пищеблоков обнаружен ротавирус и норавирус, еще у двух сотрудников обнаружен золотистый стафилококк. Такие данные представила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РТ Гузалия Фомичева на совместном заседании комитетов Госсовета РТ по соцполитике, образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Проведено обследование всех работников школ республики — 5 234 человека. Выявлено 17 носителей вирусных инфекций», — уточнила Фомичева.

Норавирусы выявили у работников школ Кукморского, Арского, Тюлячинского, Чистопольского районов и Казани, ротовирус — у работников школ Зеленодольского, Рыбно-Слободского и Елабужского районов. От работы отстранили 19 сотрудников пищеблоков из девяти школ, все они прошли лечение.

По итогам проверки поставщиков продуктов питания к административной ответственности привлекли 634 должностных лица образовательных организаций и 127 руководителей операторов питания.