Пользователи мобильного приложения могут задействовать цифровой полис ОМС

— Сервис и цифровые коммуникации стали особенно актуальными в период пандемии, — напомнил в ходе пресс-конференции генеральный директор ООО «СК «АК БАРС-Мед» Тагир Каримов.

По его словам, ежемесячно сайт компании посещают более 15 тысяч человек, пользователями личного кабинета являются более 162 тысяч граждан, а мобильное приложение загружено более чем у 34 тысяч жителей Татарстана.

Сегодня пользователям приложения не обязательно носить с собой полис ОМС в аналоговом виде: его можно загрузить в цифровой продукт, после чего поднести штрихкод к инфомату, чтобы вас идентифицировали.

— Если у застрахованных нет возможности установить мобильное приложение, полный функционал, представленный в приложении, доступен через личный кабинет на сайте компании, — добавил Каримов.

Наиболее востребованные у жителей Татарстана сервисы мобильного приложения — это запись на получение полиса, доступ к данным полиса как своего, так и детей, а также опекаемых людей, возможность просмотра реестра полученных медуслуг, онлайн-чат со специалистом, телемедицинские консультации и другие.

Основная тематика обращений посредством мобильного приложения: деятельность медицинских организаций и страховой компании, навязывание платных услуг, ненадлежащее качество лечения, отсутствие нужных медикаментов.

В мобильном приложении под рукой результаты анализов, обследований. Клиенты могут вводить эти данные самостоятельно, а в перспективе планируется интеграция с информационными системами медорганизаций республики.

— Запланирована интеграция сервисов мобильного приложения «АК БАРС-Мед» с информационными системами медицинских организаций республики по следующим направлениям: диспансеризация, удобная запись к врачу, электронная медицинская карта, электронный рецепт на экране смартфона, вызов врача на дом и прикрепление к медицинской организации. Реализация этих проектов позволит жителям республики пользоваться сервисами ОМС в удобном цифровом формате. В течение текущего года сервисы запустим, — подчеркнул Тагир Каримов.

Кроме того, по словам директора департамента развития ООО «СК «АК БАРС-Мед» Ильфака Мухаметзянова, в рамках пилотного проекта компания создала приложение, посредством которого можно подать заявление на удаленную консультацию. Медицинские работники, проявившие интерес к проекту, оснащены необходимой инфраструктурой для оказания дистанционных консультационных услуг.