После ремонта М-7 садоводы лишились съезда к СНТ «Кактус-74»

Казанские садоводы лишились подъезда к СНТ «Кактус-74» после ремонта трассы М-7, сообщает татарстанский штаб ОНФ.

Проездной путь к садам в районе 808 км трассы М-7 рядом с поселком Щербаково был аннулирован в сентябре 2020 года. Тогда ФКУ «Волго-Вятскуправдор» аргументировало данное решение тем, что примыкание к дороги СНТ не соответствует техническим нормам.

Жителям СНТ предложили организовать съезд через придорожный сервис или другое садоводческое товарищество. В первом случае требуется 3,5 млн рублей для обустройства проезда и 50 тыс. рублей ежемесячной аренды, во втором случае недовольство высказали жители соседнего товарищества «Кукушка-2».

Член регионального штаба ОНФ Андрей Медведев, отметил, что блокировка подъезда к СНТ — серьезное изменение, которое должно было обсуждаться с жителями прилегающих к дороге поселков.