Сегодня в Татарстане состоялся запуск нового телепроекта «ЮВТ-24». С вечерними новостями из городов юго-востока республики выступила ведущая Лилия Салимзянова.

Руководитель филиала и главный редактор Людмила Воронина отметила, что ежедневно на канале будут выходить передачи на татарском языке, программа «Без сезгэ барабыз» и проект «Татмедиа Junior».

Она также рассказала, что в Инстаграм-аккаунте телекомпании проходило голосование, благодаря которому на канале появились новые лица. Так, о погоде зрителям рассказал 13-летний Арслан Асадуллин, а передачу «Новости юго-востока Татарстана» провел Рушан Камаев.

Отмечается, что к запуску проекта изготовлена новая «одежда» канала – заставки, отбивки, логотип, декорации новостной студии. У микрофонов журналистов появилась яркая фирменная ветрозащита.

Проект «ЮВТ-24» организован на базе филиала АО «Татмедиа» «Телерадиокомпания «Альметьевск РТВ».